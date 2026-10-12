Manchester City, Anderson è già padrone del centrocampo: primo in tutte le statistiche di Premier League

12/10/2026 | 16:50:39

Il Manchester City ha trovato il successore di Rodri. In estate, i 135 milioni di euro investiti per prelevare Elliot Anderson dal Nottingham Forest sembravano una spesa esagerata, figlia dell’enorme giro di affari nel mercato interno della Premier League. Eppure, il classe 2002, con all’attivo qualche presenza in Europa League, non solo ha preso parte alla spedizione inglese al Mondiale ricevendo la convocazione da Thomas Tuchel, il quale gli ha affidato le chiavi del centrocampo insieme a Declan Rice, ma è stato anche il primo colpo dei Citizens dopo la fine dell’epopea targata Pep Guardiola. La cifra, seppur mostruosa, non ha fatto vacillare Anderson che, nelle prime sei giornate di campionato, tutte vinte, ha preso in mano la squadra, diventandone un punto fisso. L’ex Nottingham, infatti, è primo per duelli vinti (196), per palloni recuperati (176) e per passaggi completati tra i centrocampisti (1345) in tutta la Premier League. L’eredità di Rodri è pesantissima, ma Anderson ha iniziato con il piede giusto.

Foto: Instagram Anderson