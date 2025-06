Mamelodi-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali

21/06/2025 | 17:06:04

Alle 18.00 scenderanno in campo Mamelodi e Borussia Dortmund per il Mondiale per Club. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

MAMELODI SUNDOWNS (4-3-3): Williams; Mudau, Kekana, Cupido, Lunga; Allende, Mokoena, Zwane; Lucas Ribeiro, Rayners, Matthews. All. Cardoso.

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Couto, Bellingham, Gross, Nmecha, Svensson; Brandt, Guirassy. All. Kovac.

Foto: Instagram Fifa Club World Cup