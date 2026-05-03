Malore per Ferguson: il tecnico trasportato in ospedale. Era a Old Trafford per United-Liverpool

03/05/2026 | 17:23:04

Apprensione per Sir Alex Ferguson. L’ottantaquattrenne leggendario allenatore dello United si trovava all’Old Trafford per assistere alla partita di Premier League contro il Liverpool, quando è stato colto da un malore ed è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto riportato da media inglesi, il tecnico è cosciente e si è sottoposto ad alcuni accertamenti di routine in ospedale.

foto x united