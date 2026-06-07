Malore Eriksen, il medico della Danimarca: “Il pacemaker ha reagito come avrebbe dovuto, ha ripreso coscienza subito”

07/06/2026 | 21:19:51

Il medico della Danimarca, Morten Boesen, ha rassicurato sulle condizioni di Eriksen dopo il malore, le sue parole ai giornalisti: “Da quanto ho potuto vedere, il pacemaker ha reagito come avrebbe dovuto. Ha perso conoscenza per un breve momento, ma l’ha recuperata molto rapidamente e siamo riusciti subito a parlare con lui. Ora sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per capire cosa abbia causato l’episodio. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell’ospedale. Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire loro che stava bene”.

foto x danimarca