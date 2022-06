Malinovskyi: “Non abbiamo raggiunto l’obiettivo, ci riusciremo l’anno prossimo. Gasperini per me è importante”

Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, presente a Bergamo a una Charity Night per raccogliere fondi per la popolazione ucraina, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo creato questa organizzazione con i nostri amici, la nostra associazione vuole aiutare chi ha perso la casa, oltre che dare un futuro ai bambini. Adesso la situazione è difficile, ho parlato anche con i giocatori che giocano in Ucraina ed è tutto molto difficile, perché non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni.

Il futuro dell’Atalanta? Non abbiamo raggiunto l’obiettivo quest’anno ma l’anno prossimo ce la faremo. Abbiamo avuto qualche problema ma è sempre difficile giocare in Serie A. La squadra può crescere ancora.

Gasperini? Per me è importante come allenatore, spiega tutto alla perfezione. Se un calciatore fa quello che il tecnico dice allora funziona tutto alla grande. Ho imparato tanto da lui in questi tre anni, è bravo. Giocare nell’Atalanta non è facile, serve la testa, non basta essere un grande giocatore. Solo così puoi fare bene“.

Foto: Twitter Malinovskyi