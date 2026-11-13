Malen si unisce alla festa e segna dopo un anno in Nazionale: 7-0 dell’Olanda alla Grecia

13/11/2026 | 22:18:03

Mancava soltanto Donyell Malen al party organizzato da Xavi e dall’Olanda. Nel 7-0 sulla Grecia, il giocatore della Roma ha servito due assist nel primo tempo, prima per Reijnders e poi per Jurrien Timber. Nella ripresa, però, ha trovato la via del gol grazie a un piazzato di prima intenzione su una giocata dirompente di Dumfries. L’attaccante torna a segnare con la maglia degli Oranje a distanza di quasi un anno: l’ultima volta risaliva al 17 novembre contro la Lituania.

Foto: X Roma