Malen ricomincia da tre

25/08/2026 | 10:22:19

C’è un super Malen nella prima vittoria in campionato della Roma. L’olandese è stato da subito impattante, ci si chiedeva se avrebbe ricominciato questa stagione come aveva finito la scorsa, in cui da gennaio aveva segnato 14 gol in 18 partite. Lo ha fatto, firmando il successo contro la malcapitata Fiorentina. Tre reti che portano il bottino a 17 reti in 19 partite totali per l’attaccante, la connessione con Dybala ha poi regalato un’altra statistica da record: una tripletta e tre assist in una partita aveva solo due precedenti in Serie A. Era successo con Palacio-Vignato e Ramírez-Quagliarella nell’era recente.

foto x roma