Malen festeggia il rinnovo: “Sì Bobby resta a Roma”

26/05/2026 | 17:40:30

Donyell Malen ha firmato un contratto con la Roma fino al 30 giugno del 2030, dopo che i giallorossi hanno dovuto versare 25 milioni di euro, la cifra concordata a suo tempo, nelle casse dell’Aston Villa. Per celebrare la sua permanenza, Malen ha pubblicato un simpatico video sui suoi profili social. Nel quale si vede il centravanti della Roma recarsi a bordo di una Apecar al tavolo di un’osteria romana, nel quale un uomo, seduto allo stesso tavolo suo e intento a leggere il giornale, gli chiede: “Sei Bobby?”. E a risposta affermativa, prosegue: “Resterai a Roma?”. Al che Malen, prima di sorridere in favore di telecamera nella chiusura, conferma: “Sì, Bobby resterà a Roma”.

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Foto: Instagram Roma