Malen, 5 gol in 5 partite con la Roma: meglio di lui solo Batistuta

15/02/2026 | 23:41:45

Donyell Malen è già da record. L’attaccante è soltanto il secondo giocatore capace di segnare almeno cinque reti nelle prime cinque presenze in Serie A con la Roma da quando la vittoria vale tre punti. Prima dell’attaccante giallorosso ci erano riusciti soltanto Gabriel Omar Batistuta, autore di sei gol, e Stephan El Shaarawy con 4, ora superato da Malen. Un biglietto da visita importante per l’ex Dortmund, andato in rete due volte questa sera contro il Napoli.

foto x roma