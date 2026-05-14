Maldini: “Nel tennis hanno saputo programmare. Hanno fatto quello che andava fatto nel calcio”

14/05/2026 | 17:40:30

Paolo Maldini, stella e leggenda del calcio italiano, è stato intercettato al Foro Italico per gli Internazionali di Tennis dopo la gara di Sinner.

Le parole dell’ex calciatore: “Serve programmare, nel tennis hanno fatto tutto quello che è mancato al calcio. Credo che avere un numero 1 aumenti l’interesse. Ma tanti giocatori italiani in top 100 non sono casualità”. Poi si è soffermato su Sinner: “Vederlo dal vivo è impressionante. Non ci sono più parole per lui, ma mi soffermerei sulla persona: è quella che fa la differenza. Di cosa abbiamo parlato? Calcio, tennis, recupero, tante cose…”. Maldini ha poi dribblato ogni domanda su un suo futuro ruolo in Federazione.

Foto: Instagram personale