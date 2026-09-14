Maldini: gli esami tossicologici hanno dato esito negativo. Il comunicato del Cagliari

14/09/2026 | 14:07:23

A seguito dell’incidente in cui è stato coinvolto Daniel Maldini, nella notte fra sabato e domenica scorsa, le autorità competenti hanno ritirato la patente al giocatore del Cagliari per essere risultato positivo all’etilometro. In mattinata, l’ex calciatore di Milan e Atalanta tra le altre, ha effettuato gli esami tossicologici, dalla marijuana alla cocaina, e tutti hanno dato esito negativo. Maldini ha pubblicato i risultati dei suoi esami sul suo profilo Instagram.

Il comunicato del Cagliari: “Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo.

Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra”.

Foto: Instagram Maldini