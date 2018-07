Malcom, l’Inter e le sirene inglesi sull’Everton. La situazione

Un inserimento importante, quello dell’Everton per Malcom, anticipato ieri dalla stampa britannica. L’esterno offensivo brasiliano, chiodo fisso dell’Inter, piace a tanti club, inevitabile considerato che stiamo parlando di un calciatore classe ’97 dalle indiscusse qualità. L’Inter, che aveva incassato da tempo il sì convinto del diretto interessato, aveva messo sul piatto un prestito molto oneroso con diritto di riscatto (che equivale quasi ad un obbligo) per cercare di sbloccare l’operazione. Il via libera del Bordeaux non è arrivato, la situazione al momento è in stand-by. Ecco perché i rumors inglesi, prima sul Tottenham e poi sull’Everton, stanno prendendo sempre più consistenza. E proprio i Toffees hanno intenzione di fare sul serio per Malcom assecondando le richieste del Bordeaux: la trattativa è in stato avanzato, come rivelato dalla stampa britannica già da ieri. E l’Inter resta sullo sfondo…

Foto: The Sun