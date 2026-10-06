Malagò: “Vittoria del buonsenso, come commissario mi sento più responsabilizzato”

06/10/2026 | 15:08:01

Le parole di Giovanni Malagò dopo l’ufficialità del suo ruolo come Commissario: “Penso che ognuno di voi sia in grado di dire se c’è un vincitore o un sconfitto, o magari non c’è nessuno dei due. Incomprensioni mi sembra eufemistico. Ieri in una telefonata, Buonfiglio mi ha chiesto di incontrarsi oggi, c’è stata una proposta che io sento di condividere in pieno ed è stata confermata da tutti nella giunta. Non c’è stato nessun tipo di problematica legata a questo. L’ho fatto per amore dello sport, del CONI, per evitare spaccature e imbarazzo. Per molti sarebbe stato complesso, era un’ipotesi per cui ho manifestato subito considerazione. Mi sento tranquillo, in questo senso ci sono stati anche dei ragionamenti di buonsenso. Perché stiamo parlando solo di buonsenso. Penso che sia la vittoria del buonsenso. Mi sento più responsabilizzato come Commissario senza alcun tipo di vice. Adesso vado in ufficio e guardo l’agenda. Il 7 dicembre per molti di voi è qualche delegato potrebbe essere un ponte. I calciatori mi dicono che son disponibili solo il lunedì per votare. Andiamo alle elezioni e non perdiamo del tempo. Il calcio sempre dalla mia parte? Non so come si possa pensare il contrario. Tutte le componenti mi hanno sempre confermato la fiducia. Ritorno di Bianchedi? Tutto abbastanza divertente: da una parte devo essere tesserato, dall’altra non devi avere conflitti d’interesse con le società. Ma questa è la vita e affrontiamo tutto con forza. Buonfiglio mi ha anticipato prima della Giunta questa sua richiesta, mi manderà anche una lettera. Diana Bianchedi tornerà? Non penso che sia un tema che debba affrontare il commissario ma il presidente”.

foto instagram malagò