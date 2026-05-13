Malagò: “Spero si possa trovare una soluzione per il derby, questa diatriba non è una bella cosa”

13/05/2026 | 17:05:48

Giovanni Malagò ha parlato ai giornalisti presenti fuori dall’Assemblea di Lega: “Non ho alcuna carica o ruolo per parlare dell’argomento. Mi auguro che possano trovare una soluzione che possa più o meno andare bene a tutti. Non è certo una bella cosa questa diatriba, ma non c’entro nulla. Se ho parlato con Abete? Non ho avuto modo. Ho consegnato l’incartamento, assicurandomi che fosse tutto a posto. Io sono preparato”.

Foto: Twitter CONI