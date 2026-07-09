Malagò: “Questa è la settimana del dt, potrebbe esserci una sorpresa”

Il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò al termine della cerimonia delle lauree honoris causa dell’ACS Asomi College of Science al Salone d’onore del Coni, è intervenuto ai microfoni dell’Ansa soffermandosi sulla scelta del nuovo direttore tecnico della Nazionale: “Questa è la settimana del dt, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l’agitazione. Sto lavorando molto, ci può anche essere un sorpresa. Magari si va più facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento del dt, paradossalmente si potrebbe procedere più facilmente sul resto”.