Malagò: “Nome del CT? Solo un irresponsabile ne parlerebbe oggi”

18/05/2026 | 22:30:10

Giovanni Malagò, candidato alla presidenza della FIGC, ha parlato della sua agenda per la presidenza: “Io penso che la storia delle persone parli, per certi versi più di ogni altro elemento”.

Della presunta ineleggibilità? “L’ho già detto, non posso dare una risposta su una cosa che tutte le persone a cui mi sono rivolto ritengono non sussiste. Mi pare che i fatti siano molto chiari”.

Chi vede sulla panchina dell’Italia? Conte e Ranieri potrebbero essere figure da vedere in Nazionale? “Io penso che solamente un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa, bisogna avere un riscontro elettivo e capire le disponibilità. Su una cosa non ho dubbi: laddove dovessi avere questo onere e onore, dovrebbe essere qualcuno che abbracci un percorso su cui ognuno deve mettersi in gioco. Non si può approcciare con le normali valutazioni che può fare un allenatore rispetto al mercato dei club”.

Foto: sito Coni