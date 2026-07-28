Malagò in conferenza: “Mancini è il nuovo CT italiano. L’ho scelto io”

28/07/2026 | 14:54:55

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò sta tenendo una conferenza stampa in questi istanti al termine del Consiglio federale.

Le parole: “Riammesso il Foggia in Serie C. Inviterò il Ministro Abodi nei prossimi consigli. Nel fine settimana riceveremo la documentazione per ospitare Euro 2032. C’era un candidato definito, e concordato, su indicazione di Maldini e Leonardo, ossia Pirlo, e sono stato io a non approvare più questa candidatura per motivi di opportunità. Non ci sono altre verità e situazioni che hanno determinato questa scelta, sicuramente non ero al corrente di questa collaborazione che esisteva dal luglio 2025 tra Pirlo e il sito di scommesse. Mi dispiace deludervi ma è la verità. Non c’è stata polemica, conflitto, rabbia, ma tanto dispiacere. Con assoluta consensualità le nostre strade si sono separate. Il tempo stringeva e ho ritenuto che la persona che dovesse diventare il nuovo CT della Nazionale dovesse essere Roberto Mancini di cui me ne assumo tutte le responsabilità. Non c’era condivisione con Maldini e Leonardo per la scelta di Mancini”.

Foto: Umbria.Coni.it