Malagò: “I giovani sono una risorsa per risolvere i problemi”

22/06/2026 | 13:58:57

Prende la parola Malagò davanti all’assemblea: “Ci sono dei problemi oggettivi e di natura strutturale, se io oggi sono qui è perché Gravina si è voluto dimettere, lo ringrazio per il suo operato. Ringrazio le componenti della federazione che si sono mostrate favorevoli ad una mia elezione. Credo di averle convinte con il mio curriculum; soprattutto con la presidenza del Comitato Olimpico italiano, che mi ha permesso di conoscere il territorio sportivo italiano. Non sono un “Papa nero”, anzi sono da sempre dentro il mondo del calcio, tra esperienze in campo e fuori. Inoltre tra il Circolo Canottieri Aniene e i risultati delle Olimpiadi, abbiamo ottenuto dei numeri da record. Posso ripetere questo risultati con la Federcalcio. Ogni minuto che passa avverto il peso della responsabilità elettorale ed io sento di avere il dovere di dirvelo che qualcosa va cambiato”. Sulle problematiche, evidenti a tutti: “Sappiamo cosa non va, l’elemento comune sono sempre i giovani, una risorsa che va valorizzata, ad esempio con la riforma Zola”. Sul ruolo della Federazione: “Abbiamo il compito di essere d’ispirazione e convivere con voi questo, in modo che tutti siamo protagonisti di una parte fondamentale del paese. I ricavi supplementari saranno essenziali, ma prima di tutto viene il ruolo sociale, che è centrale. Io voglio alimentare il fuoco del sistema, non custodire le ceneri. Le nostre radici devono essere uno stimolo, non un peso”.

Foto: Instagram Malagò