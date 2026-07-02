Malagò: “Gettate le basi per un futuro roseo per il calcio italiano”

02/07/2026 | 20:50:20

Dopo il primo Consiglio Federale della sua presidenza, il nuovo leader del calcio italiano Giovanni Malagò ha affidato ai social le prime riflessioni sul nuovo corso della FIGC.

Il numero uno della Federcalcio, eletto lo scorso 22 giugno, ha sottolineato l’importanza del lavoro appena iniziato e la volontà di costruire le basi per il rilancio dell’intero movimento calcistico italiano. Nel suo messaggio, Malagò ha parlato dei sentimenti che accompagneranno il nuovo percorso federale.

Questo il suo messaggio: “Col primo Consiglio Federale del nuovo corso, abbiamo iniziato a gettare le basi per il rilancio del nostro movimento. Fiducia, responsabilità e orgoglio sono i sentimenti che mi animano e che ho condiviso con tutti i consiglieri. Per il calcio italiano!”.

Foto: X FIGC