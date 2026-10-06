Malagò: “Elezioni? Prima data fattibile è il 14 dicembre. Con Mancini è tornato il sorriso”

06/10/2026 | 15:13:56

Le parole di Giovanni Malagò ai giornalisti dopo la nomina come Commissario: “Nazionale? Sono molto felice. Siamo dentro un percorso molto lungo, abbiamo attraversato momenti difficili ma è tornato il sorriso. Ho partecipato alle vostre conferenze stampa, non ci potrà essere sempre questo entusiasmo. Mi ha impressionato vedere 4 milioni di italiani che hanno seguito i messaggi dopo la partita. Merito di Mancini, i giocatori, Ranieri e Baldini. Il 14 dicembre è la data utile possibile per le elezioni. Ci sono minimo 60 giorni per indire le elezioni, quindi fino al 7 dicembre. Mi sembra che la prima data fattibile sia il 14 dicembre. Si andrà a elezioni, non perdiamo del tempo”.

foto instagram malagò