Malagò: “Domani mi candido alla presidenza della FIGC”

12/05/2026 | 21:21:55

Giovanni Malagò si candida alla presidenza Figc. La formalizzazione è attesa per la giornata di domani, ma già oggi è arrivato l’annuncio. “Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo – ha detto a margine della charity dinner della Lega Serie A -. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza”.

Foto: Twitter CONI