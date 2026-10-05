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Malagò: “Complimenti a Silvio Baldini, al suo staff e a tutti i ragazzi. L’Under 21 è un patrimonio fondamentale del nostro movimento”

05/10/2026 | 21:42:43

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Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha parlato al sito ufficiale della Federcalcio. Queste le sue parole sulla vittoria della U-21:
“La qualificazione all’Europeo e il primo posto nel girone, conquistati con un risultato così netto, sono un motivo di grande soddisfazione per tutta la FIGC e per il calcio italiano. Complimenti a Silvio Baldini, al suo staff e a tutti i ragazzi per il lavoro svolto e per aver dimostrato, partita dopo partita, qualità, carattere e senso di appartenenza. L’Under 21 è un patrimonio fondamentale del nostro movimento e risultati come questo confermano che stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale”.
Foto: Instagram Malagò