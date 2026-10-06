Malagò Commissario Figc: c’è l’ok della Giunta Coni
06/10/2026 | 13:20:23
Giovanni Malagò sarà il nuovo Commissario della Figc, è arrivato il via libera all’unanimità della Giunta Coni. Un compromesso alla luce delle problematiche emerse rispetto all’elezione di Malagò come Presidente della Figc, una pagina non certo da tramandare nella storia calcistica del nostro Paese. Adesso un interregno di 60-90 giorni prima delle nuove elezioni, prevedibilmente con Malagò nuovamente al comando del calcio italiano.
Foto: X FIGC