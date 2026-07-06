Malagò: “Balogun? Decisione assurda, che ha sapore politico. Non ha senso fingere”

06/07/2026 | 21:35:31

Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha parlato alla Rai in merito alla sospensione del cartellino rosso a Folarin Balogun, il caso mediatico che ha scosso il Mondiale, creando un pericoloso precedente.

Le sue parole: “Non ha senso fingere; questa decisione ha chiaramente un sapore politico. Quando vedi una decisione del genere, si perde la meritocrazia che è la base del calcio, tutto ciò è molto grave e pericoloso”.

Foto: X FIGC