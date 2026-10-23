Maignan rompe il silenzio: “Il mio gesto non era intenzionale”

23/10/2026 | 13:29:21

Maike Maignan è intervenuto sui social per scusarsi dell’accaduto di ieri sera nella partita tra Bournemouth-Milan.”Il mio gesto non era intenzionale. Come tutti i portieri e come in ogni partita, volevo crearmi dello spazio nella mia zona. Sfortunatamente, questo ha dato una cattiva immagine, in particolare ai giovani spettatori che ci guardano. Il club, lo staff e i miei compagni sanno che tipo di persona e che tipo di capitano io sia.Conoscono le mie intenzioni e mollare non ne fa mai parte. Per il resto, siamo abituati alle interpretazioni date da alcune persone e da certi media.”

Foto: sito Milan