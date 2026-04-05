Maignan: “Lotta scudetto. Ci vuole calma e pazienza. Neanche Roma fu fatta in un giorno”

05/04/2026 | 15:33:39

Mike Maignan portiere e capitano del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del sito della Lega Serie A, soffermandosi sul ruolo del portiere: “Siamo sempre soli. Devi avere una mentalità abbastanza cattiva e forte per essere un portiere. Non solo matto, solo un po’ . Cinque parole che costituiscono il mio mantra? Fede, disciplina, lavoro, pazienza e umiltà. Sono parole molto importanti per me. Disciplina nel lavoro, nel non mollare mai nelle tempeste. Umiltà perché non devi mai dimenticare da dove vieni e dei sacrifici fatti per arrivare qua”.

Le ambizioni del Milan: “Sono molto esigente su me stesso e sugli altri, certe volte anche troppo. Per questo devo avere pazienza e capire che non siamo tutti uguali. Devo dare l’esempio ed essere il migliore possibile perché essere il capitano è un orgoglio ma anche una responsabilità: sei quello che non deve mai mollare ed essere un esempio per tutti. Dentro questa squadra diamo sempre il massimo, anche quando i risultati non vanno. Lo sapete: Roma non è stata fatta in un giorno, serve avere pazienza e credere nel lavoro. Alla fine pagherà”.

Foto: X Milan