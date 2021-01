Maicon: “E’ bello vedere Roma e Inter in lotta per lo scudetto con la Juve e il Milan”

Intervistato da Il Messaggero, il nuovo terzino del Sona in Serie D, Maicon, ha parlato della gara tra Roma e Inter che vale per il secondo posto in campionato alle spalle di un Milan in fuga.

Queste le parole del brasiliano: “Bellissimo vedere Roma e Inter che se la giocano con Milan e Juventus per lo scudetto. Una Serie A così mancava da tempo. Di Fonseca e Conte mi piace il calcio aggressivo, quel cercare di verticalizzare sempre. L’Inter ce l’ho nel cuore, la Roma anche, perché ritrovai la Nazionale dopo l’infortunio al Manchester City. Tifo perché vinca chi giocherà il calcio più bello”.

