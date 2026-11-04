Maestro Fabregas, Como da fantascienza: 9-1 a Lens! Napoli, un altro tonfo: 4-1 Porto

04/11/2026 | 22:56:45

Como strabiliante in Francia, la squadra di Fabregas umilia il Lens a domicilio e s’impone con uno storico 9-1. Sono addirittura otto le reti nei primi 69′. Tripletta di Douvikas, gol di Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali e Baturina, in mezzo la rete dei francesi con un super gol di Aguilar. Nel recupero il giovanissimo Papaccioli firma il 9-1.

Il Napoli perde ancora, il Porto di Farioli dilaga 4-1.Il Porto la sblocca con Bednarek nel primo tempo, poi il Napoli cresce e trova il pareggio grazie a McTominay a fine prima frazione di gioco. Al 72′ Veiga riporta avanti Farioli. Poi Kiwior e Aghehowa calano il poker.

foto x como