Macron condanna gli scontri di Parigi: “Questo non è calcio. Che non accada più”

31/05/2026 | 23:42:37

Serata di gala a Parigi dove la compagine di Luis Enrique, fresca vincitrice della Champions League, ha festeggiato la vittoria del secondo trofeo di fila, anche alla presenza del presidente Emanuel Macron che è tornato anche sulla triste vicenda degli scontri: “Questo non è sport, non è calcio. Ringrazio i nostri poliziotti e i nostri gendarmi, e annuncio che saremo intransigenti con quelli che sono stati fermati. Ne abbiamo abbastanza di queste cose”.

Foto: NYT