Mac Allister incorona Messi: “Non ci sarà mai nessuno come lui”

09/11/2026 | 11:24:03

Alexis Mac Allister non ha dubbi: Lionel Messi resta un giocatore irraggiungibile. Il centrocampista del Liverpool, campione del mondo con l’Argentina, è tornato a parlare del numero 10 e del suo futuro con la nazionale albiceleste, soffermandosi anche sulla possibilità di un ritorno dopo l’addio annunciato alla Selección. Intervistato da Los Edul, Mac Allister ha ammesso di non aver ancora realizzato completamente cosa significhi immaginare l’Argentina senza il proprio capitano: “Credo che ancora non ci rendiamo conto che Leo non sarà più con noi”. Il centrocampista ha poi lasciato aperto uno spiraglio: “Capisco la sua decisione e tutto quello che si è generato, ma sento che c’è ancora una piccola porta aperta per un suo ritorno”. Parole accompagnate da una profonda ammirazione per quanto fatto da Messi nell’ultimo Mondiale. “È incredibile, quando parlo con i ragazzi qui e mi raccontano il Mondiale che ha giocato Messi, non riesco a crederci. Questo dimostra che è ancora a quel livello”, ha aggiunto l’argentino. Mac Allister ha quindi sottolineato quanto sarà complicato affrontare una nuova fase senza il fuoriclasse argentino: “Forse inizia una nuova tappa per la Selección, senza Leo, senza il miglior giocatore di tutti, ma credo comunque che ci sia futuro”. Il centrocampista ha citato anche i giovani talenti pronti a raccogliere nuove responsabilità, tra cui Nico Paz, Agustín Giay e Leonel Flores.

Foto: instagram Liverpool