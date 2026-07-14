Mac Allister: “Contro l’Inghilterra è come una finale. Speriamo di ripetere l’86”

14/07/2026 | 20:58:47

Alexis Mac Allister centrocampista della Nazionale argentina, ha presentato la sfida di domani, la semifinale del Mondiale contro l’Inghilterra.

Le sue parole: “L’Inghilterra è fortissima, ma vogliamo la finale. Questa partita significa tantissimo perché è una semifinale di Coppa del Mondo. Tutti vogliamo giocarla e conquistare la finale. Amiamo il nostro Paese e la nostra nazionale. Hanno giocatori di altissimo livello, abituati a disputare grandi partite. Aver già giocato una semifinale mondiale può essere un vantaggio, ma non garantisce nulla”.

Ovviamente il ricordo è per il 1986: “È impossibile ispirarsi a ciò che ha fatto Diego, forse soltanto Messi può riuscirci. In questi giorni sui social sono tornati tanti video del 1986 e ci aiutano a ricordare quello che ha rappresentato per il nostro Paese. Speriamo di fare qualcosa di simile. Non ci piace stare senza il pallone e non ci sentiamo a nostro agio quando non lo abbiamo. Giochiamo sempre nello stesso modo e speriamo di riuscire a imporre il nostro calcio anche contro l’Inghilterra”.

Foto: Instagram Liverpool