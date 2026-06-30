Lykogiannis saluta il Bologna: “Resterà sempre la mia seconda casa”

30/06/2026 | 21:16:35

Charalampos Lykogiannis saluta il Bologna a scadenza di contratto.

Il post di addio del calciatore: “Come in ogni percorso, ci sono stati anche momenti difficili in cui, però, la voce dei tifosi non mi ha mai fatto sentire solo. Voglio ringraziare il Presidente, che non ha mai fatto mancare niente a me e ai miei compagni. La società, gli allenatori, gli staff tecnici, i magazzinieri e tutti quelli che lavorano nel Bologna. Grazie ai miei compagni di squadra, con cui ho condiviso momenti unici. Ma il ringraziamento più grande va a voi tifosi che ci avete seguito ovunque e siete sempre stati il dodicesimo uomo in campo. Mi avete sempre mostrato e dimostrato un affetto incondizionato in ogni singola partita e momento fuori dal campo. Bologna resterà sempre la mia seconda casa: le strade del calcio a volte portano verso nuove sfide, ma il legame che si è creato con questa città e con questa gente va oltre il rettangolo di gioco. Vi ricorderò sempre con orgoglio. Grazie per questi anni indimenticabili. Auguro a tutti il meglio per il futuro. Forza Bologna! Con affetto, il vostro LUPO”.

Foto: Instagram Lykogiannis