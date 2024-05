Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Karl-Heinz Schnellinger. Aveva 85 anni

Karl-Heinz Schnellinger, il grande giocatore di Roma, Milan e della Nazionale tedesca degli anni ’60 e ’70 si spento all’età di 85 anni all’ospedale San Raffaele di Milano. Nato a Düren nella Renania Settentrionale-Vestfalia il 31 marzo del 1939, è cresciuto nelle giovanili della sua città prima di prendere il largo nel calcio professionistico a Colonia, dove rimane per 4 stagioni conquistando il titolo nazionale nel 1962. Lo acquista la Roma che lo gira in prestito al Mantova con cui disputa la stagione ’63-’64, in cui debutta in A segnando anche due gol, prima di tornare alla base giallorossa, mettendo in bacheca una Coppa Italia l’anno dopo. Nel 1965 passa al Milan in cui resterà ben 9 stagioni, quasi tutte con Rocco in panchina. Nell’esperienza rossonera vince tutto: scudetto, Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale, Coppa Italia (3 volte) e Coppa delle Coppe (in due occasioni). Nel 1974 lascia il Milan e chiude la carriera in Bundesliga con il Tennis Borussia Berlino nel 1975. Ben 47 le presenze nella Germania Ovest con il raggiungimento della finale mondiale nel 1966, persa con i padroni di casa dell’Inghilterra, e la semifinale 4 anni dopo.