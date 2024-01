Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Gigi Riva. Aveva 79 anni

Il mondo del calcio piange Gigi Riva. Rombo di Tuono si trovava nel reparto di Cardiologia a seguito di un infarto che lo aveva colpito mentre si trovava nella sua abitazione. Le sue condizioni in un primo momento non sembravano preoccupanti, anche se nella giornata di oggi era trapelata l’ipotesi che dovesse essere sottoposto a un intervento al cuore. Nel pomeriggio era stato diramato un bollettino medico. Si leggeva: «Il paziente è sereno e le sue le condizioni generali sono stabili. Attualmente è sotto sorveglianza del personale sanitario e accudito dai famigliari. Nei prossimi giorni si proseguirà con gli accertamenti clinici del caso». In serata l’improvviso aggravamento delle condizioni fino alla notizia del decesso .

Foto: Twitter Cagliari