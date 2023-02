Lutto nel mondo del calcio: è morto Marcos Alonso Peña, padre dell’ex Fiorentina

Grave lutto per il calciatore Marcos Alonso, il difensore del Barcellona – ex Fiorentina – piange la scomparsa del padre. Si è spento a 63 anni Marcos Alonso Peña: ex calciatore e allenatore spagnolo. Attaccante tra la fine degli anni 70 e gli inizi del 90, nel picco della sua carriera ha vestito le maglie di Barcellona e Atletico Madrid. Ventidue le presenze in Nazionale dal 1981 al 1985. L’uomo è morto dopo aver combattuto una lunga malattia per quasi due anni.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona