Lutto nel calcio: è morto Manninger, ex portiere di Fiorentina e Juventus

16/04/2026 | 15:21:40

Ha perso la vita a 48 anni l’austriaco Alex Manninger. Nella sua lunga carriera ha militato in squadre come Salisburgo e Arsenal, mentre in Italia è passato per Fiorentina (dal 2001 al 2002), Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus (dal 2008 al 2012),

Secondo le prime ricostruzioni, Manninger avrebbe perso la vita in uno scontro tra la sua auto e un treno in movimento.

A comunicare la sua scomparsa ci ha pensato il suo vecchio club, il Red Bull Salisburgo:

“Ci uniamo al cordoglio per il nostro ex portiere Alexander Manninger, tragicamente scomparso in un incidente stradale. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici. Riposa in pace, Alexander”.