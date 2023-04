Lutto nel calcio, è morto Angelo Carella, ex attaccante di Bari, Avellino e Catanzaro

Lutto nel mondo del calcio: si è spento all’età di 73 anni Angelo Carella, attaccante attivo tra gli anni ’60 e il 1980 e poi allenatore delle giovanili del Bari. Nato proprio nel capoluogo pugliese, Carella vinse un campionato di C e uno di B con i biancorossi e, da calciatore, vestì anche le maglie di Avellino, in Serie B e del Catanzaro, con cui ha giocato in Serie A.

Alla famiglia le più sentite condoglianze anche da parte di Alfredo Pedullà e della redazione.