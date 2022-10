Lukic: “Ci manca il gol. Se ci sblocchiamo possiamo volare”

Sasa Lukic, centrocampista del Torino, intervistato da La Stampa, ha parlato dell’inizio non proprio positivo di questa stagione: “Se ripenso a quanto creiamo e a quanto raccogliamo, mi viene rabbia. Siamo ricchi di qualità in attacco, in allenamento è un piacere vederli all’opera. Basta che troviamo un po’ di cattiveria sotto porta. Se ritroviamo il gol questa squadra può volare. La stagione è appena cominciata, siamo in corsa per i nostri obiettivi, anche quelli più grandi”.