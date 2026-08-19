Lukaku: “In Italia hanno detto che non sono in forma per boicottarmi. La scorsa stagione è stata la peggiore della mia vita”

19/08/2026 | 14:51:36

Romelu Lukaku, a margine del pareggio contro il Lione nella gara valida per la qualificazione alla Champions, ha raccontato a una tv belga il suo stato di forma, smentendo le voci circolate in Italia: “Sarò presto ancora in forma, ho sempre detto che voglio continuare fino al 2030, anche con la Nazionale. Dopo, sarà Game Over: ci sono tanti giocatori che riescono a giocare a calcio fino a 40 anni. È una questione di mentalità: se dai sempre retta alle opinioni altrui diventi infelice, ma io mi prendo cura di me stesso. Ora sono tornato. La scorsa stagione è stata la peggiore della mia vita, dentro e fuori dal campo. Ho scelto di andarmene perché ho sentito delle cose e sono state fatte delle scelte… Tutto qui. Se è andata così, allora è stato meglio per me andarmene. L’affermazione che non sono in forma è semplicemente falsa. Probabilmente l’hanno detto in Italia per boicottarmi. Sono al 100% in forma per giocare”.

Foto: Instagram Fenerbahce