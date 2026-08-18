Lukaku fa il suo esordio con il Fenerbahce: “Felice, fisicamente sto bene. Con il Lione avremmo meritato la vittoria”

19/08/2026 | 00:01:56

Romelu Lukaku ha esordito in serata con il Fenerbahce, nel playoff di Champions League contro il Lione (gara finita 1-1).

Il belga, ex Napoli, ha parlato a Canal+ del match e delle sue sensazioni riguardo alla possibilità per i suoi di qualificarsi alla League Phase della prossima Champions League. Di seguito le sue parole: “Felice dell’esordio. Penso che meritassimo di più. Soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo spinto, abbiamo segnato, ma non abbiamo saputo crearci delle occasioni davvero concrete. Chance di qualificazione? Penso che sia 50-50, se siamo concentrati e se prepariamo bene questa partita, penso che possiamo qualificarci lì. Questo gruppo ha un grande potenziale ma è l’inizio della stagione, è una maratona. È una buona sfida e penso che abbiamo abbastanza esperienza per raccogliere questa sfida e per vincerla”.

Sulla condizione: “Fisicamente, per me va tutto molto bene. Sono quattro giorni che mi alleno con il gruppo”.

Foto: Instagram Fenerbahce