Lukaku-Anguissa: le due riflessioni (diverse) del Napoli

12/06/2026 | 23:30:24

Romelu Lukaku è una partita ancora aperta. A noi non risulta che Allegri abbia deciso di tenerlo, anche perché sarebbe un bagno di sangue andare a scadenza con un attaccante che non è visto come un titolare e che ha un ingaggio extralarge. Siccome siamo alla fase embrionale del calciomercato, bisogna soltanto aspettare il momento giusto. Ma è normale pensare che il Napoli cercherà una soluzione, con il gradimento di Lukaku, per rientrare di almeno una minima parte rispetto all’investimento fatto nell’estate 2024. La situazione di Anguissa è meno pressante di Lukaku, nel senso che il Napoli non ha fretta e molto dipenderà dagli umori del centrocampista. Quindi andrà seguita step by step, il sogno di Allegri – in caso di una cessione in quel reparto – è sempre Adrien Rabiot.

foto x napoli