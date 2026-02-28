Lukaku all’ultimo respiro: il Napoli passa 2-1 a Verona

28/02/2026 | 20:00:17

Il ritorno al gol di Lukaku regala tre punti d’oro al Napoli nella corsa Champions. I campani vincono 2-1 a Verona, al gol di Hojlund ha risposto Akpa Akpro, Lukaku in pieno recupero regala la vittoria a Conte. Decide un gol lampo di Hojlund nel primo tempo di Verona-Napoli. La squadra di Conte ha trovato il vantaggio con il colpo di testa piazzato di Hojlund. Il cross di Politano viene allontanato dalla difesa, rapido l’attaccante danese a battere di testa Montipò. Altra occasione per i campani al 10′. Buona azione costruita dal Napoli. Il tiro di Spinazzola dalla distanza termina alto sopra la traversa. Nella ripresa la squadra di Sammarco ha trovato il pareggio al 65′. Rete che nasce da un calcio d’angolo. Il pallone arriva nella zona di Akpa Akpro che calcia e trova la deviazione decisiva di Hojlund. Al 95′ Lukaku torna al gol 281 giorni dopo e regala la vittoria al Napoli. Cross di Giovane, la rete del belga vale il 2-1 finale.

foto screen lega serie a