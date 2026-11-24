Luis Enrique ricorda la Roma: “Un’esperienza speciale”. E su Totti: “Tratto tutti allo stesso modo”

24/11/2026 | 14:01:36

Alla vigilia della sfida di Champions League tra PSG -Roma, Luis Enrique è intervenuto in conferenza stampa tornando anche sulla sua esperienza sulla panchina giallorossa. Il tecnico spagnolo ha parlato dei ricordi legati alla Capitale e del rapporto avuto con Francesco Totti, soffermandosi inoltre sulle difficoltà della squadra parigina a causa dei numerosi infortuni. ” Sono passati 15 anni da allora ed è stata un’esperienza molto speciale per me. Ho un bel ricordo del mio anno a Roma. Provo una bella sensazione ogni volta che ho la possibilità di visitare Roma. È una città magnifica e sono contento. Certamente le cose possono andare meglio o peggio, ma la vita è così e bisogna accettarlo. Il ricordo che conservo di Roma è molto positivo”, ha dichiarato Luis Enrique. L’allenatore ha risposto anche a una domanda sulla gestione di Francesco Totti, simbolo della squadra durante la sua esperienza nella Capitale. “Nel corso di tutta la mia carriera da allenatore ho sempre gestito ogni giocatore individualmente. Ci sono giocatori più importanti e altri meno importanti, ma quello che ho cercato di fare e che cerco di fare ancora oggi è parlare e rapportarmi con tutti allo stesso modo, con naturalezza, sincerità e con quelle caratteristiche che fanno parte della mia personalità”. Poi ha aggiunto: “I calciatori sono persone normali e, quando cerchi di seguire il tuo percorso e di aiutare individualmente i giocatori e la squadra, è questo ciò che cerchiamo di fare come allenatori. Non c’è nulla di speciale, nulla di particolare. Siete voi, con tutto il rumore che c’è intorno a questa squadra, a fare sensazionalismo e a trasformare queste situazioni in qualcosa di incredibile, ma sono cose normali. Ho ottimi ricordi di tutte le esperienze vissute con i giocatori che ho allenato”. Spazio anche alla situazione degli infortunati in casa PSG, con le assenze di Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué. Luis Enrique non ha nascosto la difficoltà del momento, ma ha invitato la squadra a reagire: “Non è normale avere infortuni così gravi come quelli di Kvaratskhelia e Doué. Rimaniamo concentrati innanzitutto sul recupero dei giocatori e poi cerchiamo di trasformare questa situazione in una motivazione per migliorare ulteriormente le nostre prestazioni come squadra”. Sull’eventualità di intervenire sul mercato, il tecnico è stato chiaro: “Non abbiamo l’obbligo di intervenire sul mercato. Non acquisteremo un giocatore per sei mesi, non è il nostro stile. Abbiamo una vera squadra e siamo contenti”.

foto: x PSG