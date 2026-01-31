Luis Enrique: “Il Lens è una concorrente per il titolo, mi piace la pressione”

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Strasburgo. Queste le sue parole:

“Champions? Non possiamo vincere tutte le partite 3-0 o 5-0 come la scorsa stagione. Sarebbe stratosferico e impossibile. Ci sono aspettative alte, vogliamo scrivere la storia, ma dobbiamo essere realistici. Ogni gara di Champions è contro avversari di altissimo livello. La gestione della squadra? Ogni giocatore è diverso, il turn-over dipende dal minutaggio e dal rischio infortuni. La preparazione dei playoff di Champions non è negativa, anzi è importante. La lotta per il campionato? Il Lens è una concorrente diretta per il titolo, mi piace la pressione e dobbiamo dimostrare che la accettiamo. La gara di domani? Sarà una partita insidiosa, squadra giovane e di qualità. Siamo la migliore squadra del campionato, ma dobbiamo dimostrarlo”.

Foto: Instagram PSG