Luis Enrique: “Hakimi? Conosciamo perfettamente le sue qualità. È il miglior terzino destro del mondo”

30/10/2026 | 22:33:01

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Le Havre. Queste le sue parole:

“I tre gol e i due assist di Hakimi? Conosciamo perfettamente le sue qualità. È più un attaccante: gioca più avanzato, ha la capacità di inserirsi e fornire assist. È chiaramente un attaccante quando abbiamo il possesso palla. E quando non ce l’abbiamo, tutti sono difensori. È il miglior terzino destro del mondo, ma non sono particolarmente entusiasta di vederlo segnare tre gol. Quello che mi piace è vederlo costantemente al massimo livello, sempre pronto. Questo significa molto per la nostra squadra”.

Foto: X PSG