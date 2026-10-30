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Luis Enrique: “Hakimi? Conosciamo perfettamente le sue qualità. È il miglior terzino destro del mondo”

30/10/2026 | 22:33:01

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Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Le Havre. Queste le sue parole:
“I tre gol e i due assist di Hakimi? Conosciamo perfettamente le sue qualità. È più un attaccante: gioca più avanzato, ha la capacità di inserirsi e fornire assist. È chiaramente un attaccante quando abbiamo il possesso palla. E quando non ce l’abbiamo, tutti sono difensori. È il miglior terzino destro del mondo, ma non sono particolarmente entusiasta di vederlo segnare tre gol. Quello che mi piace è vederlo costantemente al massimo livello, sempre pronto. Questo significa molto per la nostra squadra”.
Foto: X PSG