Luis Enrique: “Ferran Torres ha preso una botta, non so se ci sarà in finale”

Durante la conferenza stampa post Italia-Spagna, Luis Enrique ha parlato anche di Ferran Torres, l’uomo decisivo dell’incontro. Ecco le sue dichiarazioni riguardo l’esterno del Manchester City:

“Ferran segna tanti gol perché lui ha la capacità di segnare tanto, poi può giocare o in mezzo o sulla fascia, che credo sia il suo ruolo naturale, ma l’importante è sempre attaccare come squadra. Ci sarà in finale? Non lo so, ha preso una botta, non stava bene nella ripresa e abbiamo deciso di non correre rischi”.

Foto: Twitter Euro 2020