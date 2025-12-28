Luis Castro nuovo allenatore del Levante, ultimo in Liga: “Insieme possiamo farcela”

28/12/2025 | 13:00:55

Luis Castro è il nuovo allenatore del Levante, il tecnico è stato chiamato per risollevare le sorti del club, ultimo in classifica spagnola con 10 punti. “Sono arrivato con molto entusiasmo e con la convinzione di poter fare tante cose. Il club è molto grande e insieme possiamo farcela” le sue prime parole a Mundo Deportivo dopo l’arrivo in città. “Il Levante UD ha raggiunto un accordo con Luis Castro per diventare il nuovo allenatore della prima squadra. L’allenatore portoghese ha firmato fino a giugno 2027 e arriva dall’FC Nantes, dopo aver allenato l’USL Dunkerque e aver maturato parte della sua carriera nelle giovanili del Benfica” si legge nella nota ufficiale del club.

foto sito levante