Diego Lugano, ex capitano dell’Uruguay e amico di Edinson Cavani, ha confessato di aver chiesto al centravanti del Psg di raggiungerlo al San Paolo e in Brasile. Queste le sue dichiarazioni a Marca En Zonao: “Boca? No, prima che vada lì, lo porto con me qui al San Paolo. Se proprio torna in Sud America… Gliene sto parlando da molto tempo, da anni, non da ora”.

Foto: 90minutos.com.uy