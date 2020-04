L’UEFA precisa: “Non esiste una scadenza per terminare le competizioni europee”

Dopo le dichiarazioni del presidente Aleksandr Ceferin divulgate ieri dall’emittente tedesca ZDF, l’UEFA ha precisato che non esiste una scadenza per terminare le Champions ed Europa League. A seguire la nota: “Non è vero, il Presidente è stato chiaro nel non fissare date precise. La UEFA sta attualmente analizzando tutte le opzioni per completare le stagioni nazionali ed europee con l’ECA e l’European Leagues nel gruppo di lavoro istituito il 17 marzo. La priorità principale di tutti i membri del gruppo di lavoro è preservare la salute pubblica. Attualmente, sono al vaglio opzioni per giocare partite a luglio e ad agosto, se necessario, a seconda delle date di ripresa e dell’autorizzazione delle autorità nazionali”.