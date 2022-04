L’Udinese si gode Deulofeu. È sua l’eredità di De Paul

L’ennesima grande prestazione stagionale di Gerard Deulofeu a Udine non è passata inosservata. L’undicesimo gol in campionato dello spagnolo è valso la terza vittoria consecutiva per il club dei Pozzo, ma soprattutto il record personali di reti in un campionato. Superate le 10 marcature messe a segno nel 2018/19 col Watford in Premier. Numeri che lo incoronano a leader dell’Udinese e che non fanno rimpiangere la cessione estiva di De Paul all’Atletico Madrid. È sua l’eredità dell’argentino, che negli scorsi anni aveva trascinato con merito i friulani alla salvezza. Se lo gode l’Udinese, un talento puro del calcio spagnolo che però si era perso troppo presto tra infortuni e scelte sbagliate.

FOTO: Instagram Deulofeu